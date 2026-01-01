Ледниковый период

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Телевизионное ледовое шоу, выпускаемое Первым каналом
Дата премьеры
2007 г.
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Медведева и Милохин встречаются? Почему все обсуждают их поцелуй на льду?
#Евгения Медведева
Медведева не любит, когда ее называют Жека. Ой: ее новый партнер Даня Милохин набил татуировку с медвежонком и подписью «Жека»
#Даня Милохин
Новый «Ледниковый период»: участники, дата, интриги. Главный персонаж – Милохин, Сотникова без партнера, Загитова взяла интервью у Медведевой
#фигурное катание
Медведева попала в новый «Ледниковый период». Там пересечется с Загитовой – после скандального юбилея школы
#Евгения Медведева
Самый громкий номер «Ледникового периода» – про Холокост по фильму «Жизнь прекрасна»
#фигурное катание