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Кепа (Кепа Аррисабалага)
№1
Вратарь
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Команда
Челси
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 окт. 1994 (25) лет
Рост
186
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Атлетик» живет ради басков. Игроки поддерживали радикальных сепаратистов, а 170 скаутов ищут только своих
#Атлетик
вчера, 14:00
Только мемы по автоголу головой от Кепы
#Кепа Аррисабалага
06 ноября 2019, 15:20
«Челси» и «Аякс» устроили боевик. В нем было все: VAR, камбэк, удаления и нелепый гол
#Лига чемпионов
06 ноября 2019, 01:44
Исторический состав Испании – 11 человек из 11 разных клубов
#Испания
12 октября 2019, 23:57
Два месяца Лэмпарда в «Челси»: справляется без Азара, улучшил атмосферу, наигрывает молодых
#Фрэнк Лэмпард
15 сентября 2019, 13:07
«Челси» наказывает Кепу: что вообще происходит и почему это важно
#Кепа Аррисабалага
28 февраля 2019, 00:33
У Сарри больше нет авторитета. Его вратарь проигнорировал замену, а потом проиграл финал
#Маурицио Сарри
24 февраля 2019, 22:30