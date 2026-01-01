Боб Хартли

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Тренер «Авангарда» работал на стекольной фабрике – и взял трофеи во всех главных лигах мира
#Боб Хартли
Как Ковальчук вернулся в КХЛ и сразу взял чемпионство: постоянно набирал очки, удалялся за удар в колено, однажды его клюшку стащил чужой игрок
#Илья Ковальчук
🔥 Какая горячая серия в КХЛ «Авангард» – «Автомобилист»: суперкамбэк, обморок судьи, жест с горлом и очень резкие цитаты
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#Плей-офф КХЛ
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Выступление «Авангарда» в Кубке Гагарина запомнят по шайбе 20-летнего парня
#Александр Яремчук
Борщ и доброе пожелание от тренера – так «Авангард» поддержал Михеева в НХЛ
#Илья Михеев
У тренера и хоккеиста «Авангарда» проблемы с допинг-контролем. Худший прогноз: 4 года дисквалификаци...
#Авангард
#Авангард