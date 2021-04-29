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Лента
Материалы
Тренер «Авангарда» работал на стекольной фабрике – и взял трофеи во всех главных лигах мира
#Боб Хартли
29 апреля 2021, 15:37
Как Ковальчук вернулся в КХЛ и сразу взял чемпионство: постоянно набирал очки, удалялся за удар в колено, однажды его клюшку стащил чужой игрок
#Илья Ковальчук
28 апреля 2021, 18:20
🔥 Какая горячая серия в КХЛ «Авангард» – «Автомобилист»: суперкамбэк, обморок судьи, жест с горлом и очень резкие цитаты
1
#Плей-офф КХЛ
08 марта 2021, 22:33
1
Выступление «Авангарда» в Кубке Гагарина запомнят по шайбе 20-летнего парня
#Александр Яремчук
11 марта 2020, 21:20
Борщ и доброе пожелание от тренера – так «Авангард» поддержал Михеева в НХЛ
#Илья Михеев
07 октября 2019, 22:55
У тренера и хоккеиста «Авангарда» проблемы с допинг-контролем. Худший прогноз: 4 года дисквалификаци...
#Авангард
28 апреля 2019, 14:39
#Авангард
28 апреля 2019, 14:39