Василий Кикнадзе

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Разбираем новых боссов «Локомотива». Помощник губернатора Воронежской области и директор из ЦСКА
#Локомотив
«Дед Мороз существует!» Фанаты «Локо» празднуют уход Кикнадзе
#Василий Кикнадзе
Все дела Кикнадзе за два года в «Локомотиве». Точно было только плохое?
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#Василий Кикнадзе
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«За полтора года ни разу не видел Семина на играх молодежки». Первое интервью Кикнадзе о буре в «Локо»
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#Василий Кикнадзе
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Один твит, который объясняет: так Николич или Семин на самом деле работает с молодежью?
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#Марко Николич
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Уход Семина − это нормально (хотя формат ужасный)
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#Юрий Семин
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