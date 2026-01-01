Василий Кикнадзе

Лента
Материалы
Новости
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова. Леонченко – новый гендиректор
#Локомотив
Футбол
Кикнадзе поругался с фанатами «Локомотива» на встрече команды с болельщиками
#Василий Кикнадзе
1
Футбол
Кикнадзе оштрафовали на 300 тысяч за 🖕 фанатам, Карпина – на 100 за слова про «Роспотребнадзор-лигу»
#РФС