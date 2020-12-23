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#Локомотив #Футбол #РПЛ #Василий Кикнадзе #Анатолий Мещеряков

«Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова. Леонченко – новый гендиректор

42 минуты назад

На собрании акционеров «Локомотива» был избран новый состав Совета директоров клуба. В него вошли: Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.

Новым гендиректором стал Владимир Леонченко.

Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков покидают клуб.

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