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«Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова. Леонченко – новый гендиректор
42 минуты назад
На собрании акционеров «Локомотива» был избран новый состав Совета директоров клуба. В него вошли: Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.
Новым гендиректором стал Владимир Леонченко.
Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков покидают клуб.
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