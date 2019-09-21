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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Касорла 77
Онтиверос 89
2:0
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
21 сент. 2019, 14:00 МСК
21.09.2019, 14:00 МСК
суббота
Составы
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
8
Касорла
Санти Касорла
77'
77'
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
20
Пенья
Рубен Пенья
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
9
Бакка
Карлос Бакка
90
7
Морено
Жерар Морено
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
2
Гаспар
Марио Гаспар
6
Мори
Рамиро Мори
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
89'
17
Экамби
Карл Токо Экамби
Вальядолид
мин
1
Масип
Жорди Масип
90
4
Кико
Кико
90
3
Барба
Федерико Барба
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
21
Мичел
Мичел
90
18
Антонито
Антонито
90
2
Порро
Педро Порро
90
14
Алькарас
Рубен Алькарас
90
10
Плано
Оскар Плано
90
20
Рамирес
Сандро Рамирес
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
17
Мойяно
Хави Мойяно
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
8
Ануар
Ануар
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
23
Рубио
Вальдо Рубио