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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Алькарас 15
1:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 54
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
8 февр. 2020, 20:30 МСК
8.02.2020, 20:30 МСК
суббота
Составы
Вальядолид
мин
1
Масип
Жорди Масип
90
4
Кико
Кико
90
6
Гарсия
Рауль Гарсия
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
21
Мичел
Мичел
90
14
Алькарас
Рубен Алькарас
15'
15'
90
19
Вилья
Тони Вилья
90
10
Плано
Оскар Плано
90
20
Рамирес
Сандро Рамирес
90
9
Унал
Энес Унал
90
Запасные
26
Перес
Самуэль Перес
5
Санчес
Хави Санчес
3
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
18
Антонито
Антонито
29
де ла Фуэнте
Мигель де ла Фуэнте
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
6
Мори
Рамиро Мори
90
8
Касорла
Санти Касорла
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
20
Пенья
Рубен Пенья
90
17
Алькасер
Пако Алькасер
90
7
Морено
Жерар Морено
54'
54'
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос