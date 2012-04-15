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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Перес 46
1:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Акоста 90
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
15 апр. 2012, 17:00 МСК
15.04.2012, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
0
Марчена
Карлос Марчена
69
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
84
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Перес
Эрнан Перес
46'
46'
90
0
Нилмар
Нилмар
90
0
Мартинуччо
Алехандро Мартинуччо
63
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Гонсало
Гонсало
0
Ориоль
Хоан Ориоль
0
Кани
Кани
0
Сенна
Маркос Сенна
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Кастеллани
Гонсало Кастеллани
Расинг
мин
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Фернандес
Марио Фернандес
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
67
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
83
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Луке
Хулиан Луке
75
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Сотрес
Даниэль Сотрес
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Самперио
Хаиро Самперио
0
Бабакар
Хума Бабакар
0
Акоста
Лаутаро Акоста
90'