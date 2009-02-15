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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Жигич 25
1:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Касорла 43
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
15 февр. 2009, 19:00 МСК
15.02.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Серрано
Оскар Серрано
64
0
Колса
Гонсало Колса
64
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Жигич
Никола Жигич
25'
25'
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Ориоль
Ориоль
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Люксен
Петер Люксен
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Тчите
Мохамед Тчите
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Фуэнтес
Фабрицио Фуэнтес
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Пирес
Робер Пирес
90
0
Касорла
Санти Касорла
43'
43'
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
90
0
Кани
Кани
90
0
Росси
Джузеппе Росси
90
Запасные
0
Сиган
Паскаль Сиган
0
Сенна
Маркос Сенна
0
Фернандес
Матиас Фернандес
0
Нихат
Нихат