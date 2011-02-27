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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Ариэль 3
Дос Сантос 68
2:2
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Рубен 66
Нилмар 90
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
27 февр. 2011, 21:00 МСК
27.02.2011, 21:00 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
77
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Кеннеди
Кеннеди
69
0
Розенберг
Маркус Розенберг
90
0
Ариэль
Ариэль
3'
3'
64
Запасные
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Перес
Франсис Перес
0
Барба
Осмар Барба
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Арана
Мануэль Арана
0
Марио
Марио
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
68'
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Кани
Кани
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Гульон
Маркос Гульон
71
0
Кристобаль
Кристобаль
63
0
Росси
Джузеппе Росси
90
0
Рубен
Марко Рубен
66'
66'
90
Запасные
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Капдевила
Хоан Капдевила
0
Гонсало
Гонсало
0
Касорла
Санти Касорла
0
Нилмар
Нилмар
90'