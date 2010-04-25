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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Каналес 39
1:2
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Годин 70
Нилмар 82
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
25 апр. 2010, 18:00 МСК
25.04.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Ориоль
Ориоль
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
0
Серрано
Оскар Серрано
32
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Каналес
Серхио Каналес
39'
39'
90
0
Арана
Мануэль Арана
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
68
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Хиско
Хиско
0
Боладо
Иван Боладо
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Годин
Диего Годин
70'
70'
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
57
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
79
0
Росси
Джузеппе Росси
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
64
0
Нилмар
Нилмар
82'
82'
90
Запасные
0
Олива
Хавьер Олива
0
Вента
Хави Вента
0
Маркано
Иван Маркано
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
0
Касорла
Санти Касорла
0
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
0
Фустер
Давид Фустер