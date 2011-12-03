Матч завершен
Расинг
Сантандер
Стуани 27
1:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 15 тур

Примера,

15 тур

Испания
3 дек. 2011, 20:00 МСК
3.12.2011, 20:00 МСК
суббота
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
84
0
Мунитис
Педро Мунитис
73
0
Арана
Мануэль Арана
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
27'
27'
62
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Пикон
Хосе Пикон
0
Циолис
Александрос Циолис
0
Луке
Хулиан Луке
0
Акоста
Лаутаро Акоста
0
Науэльпан
Ариэль Науэльпан
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Ориоль
Хоан Ориоль
90
0
Гонсало
Гонсало
61
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Лопес
Анхель Лопес
46
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
46
0
Рубен
Марко Рубен
90
0
Перес
Эрнан Перес
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Лежен
Флориан Лежен
0
Сенна
Маркос Сенна
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
0
Гомес
Мойзес Гомес
0
Нилмар
Нилмар