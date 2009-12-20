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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Льоренте 50
Росси 72
2:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
20 дек. 2009, 19:00 МСК
20.12.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Пирес
Робер Пирес
61
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
90
0
Росси
Джузеппе Росси
72'
72'
75
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
50'
50'
78
Запасные
0
Олива
Хавьер Олива
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Касорла
Санти Касорла
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
0
Фустер
Давид Фустер
0
Нилмар
Нилмар
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Моррис
Насиф Моррис
82
0
Серрано
Оскар Серрано
59
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Хиско
Хиско
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
59
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Ориоль
Ориоль
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Морал
Тони Морал
0
Арана
Мануэль Арана
0
Геихо
Алекс Геихо