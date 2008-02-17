Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
0:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 24 тур

Примера,

24 тур

Испания
17 февр. 2008, 19:00 МСК
17.02.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы