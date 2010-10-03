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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Нилмар 9
Росси 14
2:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
3 окт. 2010, 18:00 МСК
3.10.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Касорла
Санти Касорла
65
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Росси
Джузеппе Росси
14'
14'
83
0
Нилмар
Нилмар
9'
9'
85
Запасные
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Гонсало
Гонсало
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
0
Рубен
Марко Рубен
0
Алтидор
Жози Алтидор
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Понсе
Вальдо Понсе
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
60
0
Циолис
Александрос Циолис
60
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Кеннеди
Кеннеди
66
0
Ариэль
Ариэль
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Перес
Франсис Перес
0
Колса
Гонсало Колса
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Боладо
Иван Боладо