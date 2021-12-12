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Вильярреал VS Райо Вальекано
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Вильярреал - Райо Вальекано: 12 декабря 2021 смотреть онлайн
Вильярреал
Вильярреал
-:-
Вильярреал - Райо Вальекано: 12 декабря 2021 смотреть онлайн
Райо Вальекано
Мадрид
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
12 дек. 2021, -:- МСК
12.12.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Вильярреал
мин
13
Рульи
Херонимо Рульи
24
Педраса
Альфонсо Педраса
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
4
Торрес
Пау Торрес
8
Фойт
Хуан Фойт
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
25
Капу
Этьенн Капу
5
Парехо
Даниэль Парехо
30
Пино
Йереми Пино
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
-
2
Гаспар
Марио Гаспар
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
6
Мори
Рамиро Мори
-
15
Эступинан
Первис Эступинан
-
19
Коклен
Франсис Коклен
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
17
Алькасер
Пако Алькасер
-
12
Раба
Даниэль Раба
-
34
Ниньо
Фер Ниньо
-
Главный тренер
Унаи Эмери
Райо Вальекано
мин
-
M. Suarez
M. Suarez
-
Óscar Trejo
Óscar Trejo
-
Santi Comesaña
Santi Comesaña
-
Fran García
Fran García
Главный тренер
Пако Хемес
Прошлые матчи
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
21:00
Райо Вальекано
0 : 2
Вильярреал
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
21:00
Райо Вальекано
0
Вильярреал
2
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:30
Вильярреал
3 : 1
Райо Вальекано
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:30
Вильярреал
3
Райо Вальекано
1
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
20:30
Райо Вальекано
2 : 2
Вильярреал
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
20:30
Райо Вальекано
2
Вильярреал
2
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:15
Райо Вальекано
2 : 1
Вильярреал
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:15
Райо Вальекано
2
Вильярреал
1
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
18:00
Вильярреал
2 : 1
Райо Вальекано
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
18:00
Вильярреал
2
Райо Вальекано
1
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
21:00
Райо Вальекано
2 : 0
Вильярреал
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
21:00
Райо Вальекано
2
Вильярреал
0
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
18:00
Вильярреал
4 : 2
Райо Вальекано
21.09.2014
21 сент. 2014
вс
18:00
Вильярреал
4
Райо Вальекано
2
10.05.2014
10 мая 2014
сб
21:00
Вильярреал
4 : 0
Райо Вальекано
10.05.2014
10 мая 2014
сб
21:00
Вильярреал
4
Райо Вальекано
0
07.01.2014
07 янв. 2014
вт
-:-
Райо Вальекано
2 : 5
Вильярреал
07.01.2014
07 янв. 2014
вт
-:-
Райо Вальекано
2
Вильярреал
5
25.03.2012
25 марта 2012
вс
20:45
Райо Вальекано
0 : 2
Вильярреал
25.03.2012
25 марта 2012
вс
20:45
Райо Вальекано
0
Вильярреал
2
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
19:00
Вильярреал
2 : 0
Райо Вальекано
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
19:00
Вильярреал
2
Райо Вальекано
0
Новости
В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
#Вильярреал
27 мая, 03:41
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
#Вильярреал
27 мая, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
26 мая, 13:49
Если «Зенит» так проигрывает, то всегда вылетает из Лиги Европы
#Зенит
08 марта 2019, 00:01
#
Новости матча
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
27 мая, 01:03
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам
26 мая, 23:03
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36