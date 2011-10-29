Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Бруно 20
Валеро 67
2:0
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Примера, 11 тур

Примера,

11 тур

Испания
29 окт. 2011, 19:00 МСК
29.10.2011, 19:00 МСК
суббота
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
0
Сенна
Маркос Сенна
49
0
Валеро
Борха Валеро
67'
67'
90
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
0
Бруно
Бруно
20'
20'
90
0
Кани
Кани
24
0
Рубен
Марко Рубен
49
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Гаспар
Марио Гаспар
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
0
Перес
Эрнан Перес
0
Бордас
Херард Бордас
Райо Вальекано
мин
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Тито
Тито
67
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
59
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Пити
Пити
90
0
Тамудо
Рауль Тамудо
21
0
Мичу
Мичу
90
0
Бангура
Ласс Бангура
90
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Лабака
Микель Лабака
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
0
Сусаета
Нестор Сусаета
0
Гарсия
Рафаэль Гарсия
0
Коке
Коке