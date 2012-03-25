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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
0:2
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Рубен 29
Лопес 85
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
25 марта 2012, 20:45 МСК
25.03.2012, 20:45 МСК
воскресенье
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Жоэль
Жоэль
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
46
0
Лабака
Микель Лабака
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Тито
Тито
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
66
0
Пити
Пити
46
0
Коста
Диего Коста
90
0
Мичу
Мичу
90
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Мовилья
Хосе Мовилья
0
Диаманка
Папе Мали Диаманка
0
Бенито
Диего Бенито
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Бангура
Ласс Бангура
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Ориоль
Хоан Ориоль
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Кани
Кани
72
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Валеро
Борха Валеро
79
0
Рубен
Марко Рубен
29'
29'
90
0
Нилмар
Нилмар
52
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Гонсало
Гонсало
0
Лопес
Анхель Лопес
85'
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
0
Мартинуччо
Алехандро Мартинуччо