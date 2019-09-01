Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Парехо 43
Парехо 57
2:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 3 тур

Примера,

3 тур

Испания
1 сент. 2019, 18:00 МСК
1.09.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Валенсия
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
43'
57'
43', 57'
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
90
19
Родриго
Родриго
90
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
90
Запасные
1
Хауме
Хауме
3
Коста
Хауме Коста
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
11
Черышев
Денис Черышев
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
22
Гомес
Максимилиано Гомес
Мальорка
мин
1
Рейна
Маноло Рейна
90
21
Райо
Антонио Райо
90
2
Састре
Жоан Састре
90
3
Лумор
Лумор
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
23
Фебас
Алейш Фебас
90
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
90
22
Будимир
Анте Будимир
90
Запасные
13
Парера
Микель Парера
5
Кампос
Хиско Кампос
26
Кубо
Такефуса Кубо
16
Салибу
Яннис Салибу
6
Педраса
Марк Педраса
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
17
Трайковски
Александар Трайковски