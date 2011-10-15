Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хемед 90
1:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Рами 38
Примера, 8 тур

Примера,

8 тур

Испания
15 окт. 2011, 19:00 МСК
15.10.2011, 19:00 МСК
суббота
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
46
0
Чико
Чико
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Пина
Томас Пина
69
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
77
0
Хемед
Томер Хемед
90'
90'
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Сендрос
Пабло Сендрос
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Техера
Серхио Техера
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Иенага
Акихиро Иенага
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Рами
Адиль Рами
38'
38'
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Каналес
Серхио Каналес
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
79
0
Пьятти
Пабло Пьятти
62
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
84
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Матье
Жереми Матье
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Топал
Мехмет Топал
0
Фегули
Софиан Фегули
0
Адурис
Ариц Адурис
0
Жонас
Жонас