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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Коста 24
Адурис 43
2:2
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Нсуе 57
Касадесус 66
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
11 марта 2012, 18:00 МСК
11.03.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Альба
Жорди Альба
75
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Коста
Тино Коста
24'
24'
90
0
Жонас
Жонас
87
0
Адурис
Ариц Адурис
43'
43'
65
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Матье
Жереми Матье
0
Бруно
Бруно
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Топал
Мехмет Топал
0
Пьятти
Пабло Пьятти
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Чико
Чико
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Техера
Серхио Техера
62
0
Перейра
Мишель Перейра
85
0
Касадесус
Виктор Касадесус
66'
66'
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
57'
57'
90
0
Хименес
Альваро Хименес
89
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Креспи
Марти Креспи
0
Сендрос
Пабло Сендрос
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Огунжими
Марвин Огунжими
0
Хемед
Томер Хемед