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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Райо 7
Будимир 22
Будимир 41
Родригес 79
4:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Торрес 82
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
19 янв. 2020, 14:00 МСК
19.01.2020, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Мальорка
мин
1
Рейна
Маноло Рейна
90
21
Райо
Антонио Райо
7'
7'
90
3
Лумор
Лумор
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
15
Гамес
Фран Гамес
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
69
12
Баба
Иддрису Баба
90
14
Родригес
Дани Родригес
79'
79'
90
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
80
22
Будимир
Анте Будимир
22'
41'
22', 41'
90
29
Эрнандес
Кучо Эрнандес
64
Запасные
13
Фабри
Фабри
5
Кампос
Хиско Кампос
9
Абдон
Абдон
23
Фебас
Алейш Фебас
26
Кубо
Такефуса Кубо
6
Педраса
Марк Педраса
7
Посо
Алехандро Посо
Валенсия
мин
1
Хауме
Хауме
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
11
Черышев
Денис Черышев
44
8
Солер
Карлос Солер
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
61
22
Гомес
Максимилиано Гомес
90
Запасные
13
Силлессен
Яспер Силлессен
4
Мангала
Эльяким Мангала
3
Коста
Хауме Коста
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
20
Торрес
Ферран Торрес
82'
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
23
Собрино
Рубен Собрино