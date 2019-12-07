Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
0:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
7 дек. 2019, 18:00 МСК
7.12.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
21
Кико
Кико
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
11
Масина
Адам Масина
90
9
Дини
Трой Дини
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
23
Сарр
Исмаила Сарр
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
36
Фулкье
Димитри Фулкье
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
19
Хьюз
Уилл Хьюз
22
Саксесс
Исаак Саксесс
18
Грэй
Андре Грэй
Кристал Пэлас
мин
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
9
Айю
Жордан Айю
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
6
Данн
Скотт Данн
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
23
Камараса
Виктор Камараса
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
17
Бентеке
Кристиан Бентеке