Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Сако 89
МакАртур 90
2:1
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Янмат 3
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
12 дек. 2017, 23:00 МСК
12.12.2017, 23:00 МСК
вторник
Составы
Кристал Пэлас
мин
1
Сперони
Хулиан Сперони
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
6
Данн
Скотт Данн
90
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
34
Келли
Мартин Келли
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
26
Сако
Бакари Сако
89'
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90'
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
3'
3'
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
28
Каррильо
Андре Каррильо
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
9
Дини
Трой Дини
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
29
Капу
Этьенн Капу
23
Уотсон
Бен Уотсон
21
Кико
Кико
37
Перейра
Роберто Перейра
10
Саксесс
Исаак Саксесс
18
Грэй
Андре Грэй