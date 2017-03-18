Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Дини 68
1:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
18 марта 2017, 18:00 МСК
18.03.2017, 18:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
28
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
83
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
87
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
7
Кабай
Йоан Кабай
87
31
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
6
Данн
Скотт Данн
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
26
Сако
Бакари Сако
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
21
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
4
Кабуль
Юнес Кабуль
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
8
Клеверли
Том Клеверли
80
11
Бехрами
Валон Бехрами
45
22
Янмат
Дэрил Янмат
63
9
Дини
Трой Дини
68'
68'
90
Запасные
30
Пантилимон
Костел Пантилимон
18
Суньига
Камило Суньига
25
Холебас
Хосе Холебас
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
7
Амрабат
Нордин Амрабат
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
10
Саксесс
Исаак Саксесс