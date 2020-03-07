Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Айю 28
1:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
7 марта 2020, 18:00 МСК
7.03.2020, 18:00 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
6
Данн
Скотт Данн
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
14
Айю
Жордан Айю
28'
28'
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
70
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
34
Келли
Мартин Келли
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
31
Шлупп
Джеффри Шлупп
5
Миливойевич
Лука Миливойевич
7
Майер
Макс Майер
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
Уотфорд
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
21
Кико
Кико
90
37
Перейра
Роберто Перейра
74
2
Масина
Адам Масина
90
9
Дини
Трой Дини
74
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
84
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
23
Сарр
Исмаила Сарр
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
25
Доусон
Крейг Доусон
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
18
Грэй
Андре Грэй