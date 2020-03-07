Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Айю 28
1:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
7 марта 2020, 18:00 МСК
7.03.2020, 18:00 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
6
Данн
Скотт Данн
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
14
Айю
Жордан Айю
28'
28'
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
70
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
34
Келли
Мартин Келли
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
31
Шлупп
Джеффри Шлупп
5
Миливойевич
Лука Миливойевич
7
Майер
Макс Майер
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
Уотфорд
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
21
Кико
Кико
90
37
Перейра
Роберто Перейра
74
2
Масина
Адам Масина
90
9
Дини
Трой Дини
74
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
84
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
23
Сарр
Исмаила Сарр
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
25
Доусон
Крейг Доусон
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
18
Грэй
Андре Грэй