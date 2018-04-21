Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
0:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
21 апр. 2018, 17:00 МСК
21.04.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
30
Карнезис
Орестис Карнезис
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
3
Бритос
Мигель Бритос
2
Янмат
Дэрил Янмат
21
Кико
Кико
17
Синклэйр
Джером Синклэйр
18
Грэй
Андре Грэй
11
Ришарлисон
Ришарлисон
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
9
Сорлот
Александр Сорлот