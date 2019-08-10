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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
0:3
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Дукуре 28
Андоне 65
Мопе 77
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
10 авг. 2019, 17:00 МСК
10.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
21
Кико
Кико
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
46
4
Доусон
Крейг Доусон
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
9
Дини
Трой Дини
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
28'
28'
90
18
Грэй
Андре Грэй
75
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
2
Янмат
Дэрил Янмат
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
8
Клеверли
Том Клеверли
37
Перейра
Роберто Перейра
12
Сема
Кен Сема
22
Саксесс
Исаак Саксесс
Брайтон & Хов
мин
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
4
Даффи
Шейн Даффи
90
33
Берн
Дэн Берн
90
9
Локадия
Юрген Локадия
64
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
64
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
5
Данк
Льюис Данк
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
18
Моуй
Аарон Моуй
30
Бернардо
Бернардо
11
Троссард
Леандро Троссард
10
Андоне
Флорин Андоне
65'
7
Мопе
Нил Мопе
77'