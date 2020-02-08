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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Мариаппа 78
1:1
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дукуре 19
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
8 февр. 2020, 20:30 МСК
8.02.2020, 20:30 МСК
суббота
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
4
Даффи
Шейн Даффи
90
33
Берн
Дэн Берн
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
18
Моуй
Аарон Моуй
90
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
20
Мач
Солли Мач
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
90
11
Троссард
Леандро Троссард
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
30
Бернардо
Бернардо
46
Альсате
Стивен Альсате
7
Мопе
Нил Мопе
44
Коннолли
Аарон Коннолли
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
78'
78'
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
11
Масина
Адам Масина
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
19'
19'
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
4
Доусон
Крейг Доусон
25
Холебас
Хосе Холебас
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
33
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
18
Грэй
Андре Грэй