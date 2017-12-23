Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Гросс 64
1:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
23 дек. 2017, 18:00 МСК
23.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
2
Бруно
Бруно
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
18
Голдсон
Коннор Голдсон
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
64'
64'
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
10
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
4
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
7
Каял
Бирам Каял
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
9
Бэлдок
Сэм Бэлдок
19
Искьердо
Хосе Искьердо
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
28
Каррильо
Андре Каррильо
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
18
Грэй
Андре Грэй
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
35
Бахман
Даниэль Бахман
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
13
Ваге
Молла Ваге
29
Капу
Этьенн Капу
33
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
17
Синклэйр
Джером Синклэйр