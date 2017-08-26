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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
0:0
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
26 авг. 2017, 17:00 МСК
26.08.2017, 17:00 МСК
суббота
Грэм Скотт
Грэм Скотт
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
21
Кико
Кико
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
7
Амрабат
Нордин Амрабат
28
18
Грэй
Андре Грэй
83
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
30
Пантилимон
Костел Пантилимон
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
29
Капу
Этьенн Капу
23
Уотсон
Бен Уотсон
28
Каррильо
Андре Каррильо
9
Дини
Трой Дини
10
Саксесс
Исаак Саксесс
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
5
Данк
Льюис Данк
90
2
Бруно
Бруно
46
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
81
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
10
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
12
Мяенпяя
Ники Мяенпяя
4
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
23
Росеньор
Лиам Росеньор
14
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
8
Скалак
Иржи Скалак
19
Искьердо
Хосе Искьердо
15
Мерфи
Джейми Мерфи