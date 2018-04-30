Матч завершен
Уфа
Уфа
Сысуев 3
1:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
30 апр. 2018, 11:30 МСК
30.04.2018, 11:30 МСК
понедельник
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
68
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
3'
3'
58
6
Салатич
Веролюб Салатич
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
1
Чернов
Алексей Чернов
20
Тумасян
Денис Тумасян
5
Йокич
Боян Йокич
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
98
Обляков
Иван Обляков
57
Кротов
Вячеслав Кротов
21
Фатай
Кеинде Фатай
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
37
Гришко
Дмитрий Гришко
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
8
Аделейе
Айоделе Аделейе
64
77
Савичев
Константин Савичев
80
21
Самсонов
Артем Самсонов
90
6
Карасев
Павел Карасев
54
11
Маркович
Мирослав Маркович
90
20
Канунников
Максим Канунников
90
26
Черевко
Александр Черевко
90
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
19
Федотов
Виталий Федотов
2
Макаров
Сергей Макаров
10
Никифоров
Владислав Никифоров
87
Казанков
Максим Казанков
22
Колесниченко
Кирилл Колесниченко
44
Секульски
Лукаш Секульски