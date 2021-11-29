«Спартак» сыграл вничью с «Уфой», забив с пенальти в добавленное время. Он не побеждает в РПЛ с начала октября

«Спартак» сыграл с «Уфой» в 16-м туре РПЛ. «Спартак» доигрывал матч в меньшинстве. На 86-й минуте при счете 0:1 красную карточку получил Николай Рассказов. Но спустя восемь минут – в компенсированное время – «Спартак» отыграл мяч, забив с пенальти.

«Спартак» идет десятым (20 очков), «Уфа» – двенадцатой (16).

«Спартак» находится в пяти очках от зоны стыковых матчей. «Уфа» – в одном.

Обе команды в этом матче продлили свои серии, начавшиеся 3 октября. «Уфа» – серию без поражений, «Спартак» – без побед.

С начала октября «Уфа» один раз победила и пять раз сыграла вничью.

«Спартак» четыре раза сыграл вничью и дважды проиграл, в том числе «Зениту» (2:7).

Несмотря на такие результаты в РПЛ, в Лиге Европы «Спартак» занимает второе место в группе и перед последним туром имеет шансы на выход в плей-офф.