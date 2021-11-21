РПЛ
Ростов
Уфа
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Ростов #Уфа

«Ростов» сыграл вничью с «Уфой». Агаларов забил 12-й и 13-й голы в этом сезоне РПЛ

час назад

21 ноября в рамках 15-го тура РПЛ «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» – 2:2. Таким был этот матч:

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Полоз 21
Альмквист 60
2:2
Матч завершен
Уфа
Уфа
Агаларов 16
Агаларов 57
  • Дублем в составе «Уфы» отметился Гамид Агаларов. У него 13 голов в этом сезоне РПЛ.
  • У «Ростова» четырехматчевая серия без поражений в Премьер-лиге.
  • «Уфа» не проигрывает в РПЛ 5 матчей подряд: одна победа и четыре ничьих.

В 16-м туре «Ростов» сыграет с «Ахматом», «Уфа» примет дома «Спартак».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Кто такой новый бомбардир РПЛ Агаларов: сын легенды «Анжи», стеснялся суперзвезд, читал много биографий, а мама заставила выучить английский
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Ростов
#Уфа