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«Ростов» сыграл вничью с «Уфой». Агаларов забил 12-й и 13-й голы в этом сезоне РПЛ
час назад
- Дублем в составе «Уфы» отметился Гамид Агаларов. У него 13 голов в этом сезоне РПЛ.
- У «Ростова» четырехматчевая серия без поражений в Премьер-лиге.
- «Уфа» не проигрывает в РПЛ 5 матчей подряд: одна победа и четыре ничьих.
В 16-м туре «Ростов» сыграет с «Ахматом», «Уфа» примет дома «Спартак».
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