Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Димидко 11
Дедечко 39
2:2
Матч завершен
Уфа
Уфа
Кротов 54
Кротов 72
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
21 окт. 2017, 11:30 МСК
21.10.2017, 11:30 МСК
суббота
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
77
Савичев
Константин Савичев
90
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
13
Димидко
Александр Димидко
11'
11'
86
69
Дедечко
Денис Дедечко
39'
39'
90
6
Карасев
Павел Карасев
90
10
Никифоров
Владислав Никифоров
87
11
Маркович
Мирослав Маркович
90
87
Казанков
Максим Казанков
78
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
37
Гришко
Дмитрий Гришко
4
Тишкин
Максим Тишкин
26
Черевко
Александр Черевко
19
Федотов
Виталий Федотов
78
Калинский
Николай Калинский
7
Барбаро
Алехандро Барбаро
9
Корян
Руслан Корян
91
Христов
Венцислав Христов
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
46
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
84
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
81
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
8
Карп
Кэтэлин Карп
6
Салатич
Веролюб Салатич
98
Обляков
Иван Обляков
57
Кротов
Вячеслав Кротов
54', 72'
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
21
Фатай
Кеинде Фатай