Гамид Агаларов
РПЛ
Россия
Уфа
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#Гамид Агаларов #Россия #РПЛ #Уфа

Агаларов – лучший игрок РПЛ в октябре. Он не вызван в сборную России

04 ноября, 12:04

РПЛ признала лучшим игроком октября Гамида Агаларова из «Уфы». Он идет первым в списке бомбардиров. 

Всего Агаларов забил 11 голов, в октябре – три за четыре матча. «Уфа» занимает 13 место в РПЛ.

Как строилось голосование:

  • Фанаты – за Эджуке.
  • Эксперты «Матч Премьер – за Клаудиньо.
  • Представители РПЛ – за Агаларова. Это решающий голос.

Агаларов не попал в состав сборной России на ноябрьские матчи с Кипром и Хорватией. Валерий Карпин объяснил это желанием вызвать опытных игроков.

Агаларов сыграет за молодежную сборную России.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер РПЛ
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Антон Хлеб
04 ноября, 19:16
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