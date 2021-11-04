Агаларов – лучший игрок РПЛ в октябре. Он не вызван в сборную России

РПЛ признала лучшим игроком октября Гамида Агаларова из «Уфы». Он идет первым в списке бомбардиров.

Всего Агаларов забил 11 голов, в октябре – три за четыре матча. «Уфа» занимает 13 место в РПЛ.

Как строилось голосование:

Фанаты – за Эджуке.

Эксперты «Матч Премьер – за Клаудиньо.

Представители РПЛ – за Агаларова. Это решающий голос.

Агаларов не попал в состав сборной России на ноябрьские матчи с Кипром и Хорватией. Валерий Карпин объяснил это желанием вызвать опытных игроков.

Агаларов сыграет за молодежную сборную России.