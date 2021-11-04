Гамид Агаларов
РПЛ
Россия
Уфа
Агаларов – лучший игрок РПЛ в октябре. Он не вызван в сборную России
04 ноября, 12:04
РПЛ признала лучшим игроком октября Гамида Агаларова из «Уфы». Он идет первым в списке бомбардиров.
Всего Агаларов забил 11 голов, в октябре – три за четыре матча. «Уфа» занимает 13 место в РПЛ.
- Фанаты – за Эджуке.
- Эксперты «Матч Премьер – за Клаудиньо.
- Представители РПЛ – за Агаларова. Это решающий голос.
Агаларов не попал в состав сборной России на ноябрьские матчи с Кипром и Хорватией. Валерий Карпин объяснил это желанием вызвать опытных игроков.
Агаларов сыграет за молодежную сборную России.
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04 ноября, 19:16
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