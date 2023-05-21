Удинезе - Лацио: 21 мая 2023 смотреть онлайн
Удинезе
Удине
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Удинезе - Лацио: 21 мая 2023 смотреть онлайн

Лацио
Рим
Серия А, 36 тур

Серия А,

Италия
21 мая 2023, -:- МСК
21.05.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

20.02.2022 20 февр. 2022 вс 22:45
Удинезе
1 : 1
Лацио
20.02.2022 20 февр. 2022 вс 22:45
Удинезе
1
Лацио
1
18.01.2022 18 янв. 2022 вт 19:30
Лацио
1 : 0
Удинезе
18.01.2022 18 янв. 2022 вт 19:30
Лацио
1
Удинезе
0
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 22:45
Лацио
4 : 4
Удинезе
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 22:45
Лацио
4
Удинезе
4
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Удинезе
0
Лацио
1
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:30
Лацио
1 : 3
Удинезе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:30
Лацио
1
Удинезе
3
15.07.2020 15 июля 2020 ср 22:45
Удинезе
0 : 0
Лацио
15.07.2020 15 июля 2020 ср 22:45
Удинезе
0
Лацио
0
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:00
Лацио
3 : 0
Удинезе
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:00
Лацио
3
Удинезе
0
17.04.2019 17 апр. 2019 ср 20:00
Лацио
2 : 0
Удинезе
17.04.2019 17 апр. 2019 ср 20:00
Лацио
2
Удинезе
0
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Удинезе
1 : 2
Лацио
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Удинезе
1
Лацио
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 19:00
Удинезе
1 : 2
Лацио
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 19:00
Удинезе
1
Лацио
2
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 20:30
Лацио
3 : 0
Удинезе
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 20:30
Лацио
3
Удинезе
0
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
Лацио
1 : 0
Удинезе
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
Лацио
1
Удинезе
0
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:45
Удинезе
0 : 3
Лацио
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:45
Удинезе
0
Лацио
3
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
Удинезе
0 : 0
Лацио
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
Удинезе
0
Лацио
0
17.12.2015 17 дек. 2015 чт 18:00
Лацио
2 : 1
Удинезе
17.12.2015 17 дек. 2015 чт 18:00
Лацио
2
Удинезе
1
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 19:00
Лацио
2 : 0
Удинезе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 19:00
Лацио
2
Удинезе
0
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Удинезе
0
Лацио
1
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 21:45
Лацио
0 : 1
Удинезе
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 21:45
Лацио
0
Удинезе
1
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 14:30
Удинезе
2 : 3
Лацио
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 14:30
Удинезе
2
Лацио
3
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 21:45
Лацио
2 : 1
Удинезе
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 21:45
Лацио
2
Удинезе
1

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