Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 72
1:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 26 тур

Серия А,

26 тур

Италия
26 февр. 2017, 17:00 МСК
26.02.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Лука Пайретто
Лука Пайретто
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
26
Раду
Штефан Раду
79
3
де Врей
Стефан де Врей
90
2
Худт
Уэсли Худт
60
4
Патрик
Патрик
60
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
14
Кейта
Бальде Кейта
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
72'
72'
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
31
Адамонис
Марюс Адамонис
15
Баштуш
Баштуш
8
Баста
Душан Баста
13
Уоллес
Уоллес
18
Альберто
Луис Альберто
6
Лукаку
Джордан Лукаку
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
99
Мохамед
Абукар Мохамед
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
11
Крекко
Лука Крекко
Удинезе
мин
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
3
Самир
Самир
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
26
Кумс
Свен Кумс
66
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
77
Теро
Сирил Теро
59
9
Сапата
Дуван Сапата
90
19
Ридер
Ридер
74
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
25
Перисан
Самуэле Перисан
75
Арто
Томас Арто
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
53
Аднан
Али Аднан
34
Силва
Габриэль Силва
6
Фофана
Секо Фофана
99
Балич
Андрия Балич
96
Эвандро
Эвандро
18
Перица
Стипе Перица