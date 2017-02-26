Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 72
1:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
26 февр. 2017, 17:00 МСК
26.02.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Лука Пайретто
Лука Пайретто
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
26
Раду
Штефан Раду
79
3
де Врей
Стефан де Врей
90
2
Худт
Уэсли Худт
60
4
Патрик
Патрик
60
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
14
Кейта
Бальде Кейта
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
72'
72'
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
31
Адамонис
Марюс Адамонис
15
Баштуш
Баштуш
8
Баста
Душан Баста
13
Уоллес
Уоллес
18
Альберто
Луис Альберто
6
Лукаку
Джордан Лукаку
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
99
Мохамед
Абукар Мохамед
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
11
Крекко
Лука Крекко
Удинезе
мин
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
3
Самир
Самир
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
26
Кумс
Свен Кумс
66
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
77
Теро
Сирил Теро
59
9
Сапата
Дуван Сапата
90
19
Ридер
Ридер
74
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
25
Перисан
Самуэле Перисан
75
Арто
Томас Арто
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
53
Аднан
Али Аднан
34
Силва
Габриэль Силва
6
Фофана
Секо Фофана
99
Балич
Андрия Балич
96
Эвандро
Эвандро
18
Перица
Стипе Перица