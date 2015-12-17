Лацио - Удинезе: 17 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Лацио
Рим
2:1

Лацио - Удинезе: 17 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Удинезе
Удине
Кубок Италии, 1/8 финала

Кубок Италии,

1/8 финала

Италия
17 дек. 2015, 18:00 МСК
17.12.2015, 18:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Запасные
11
Клозе
Мирослав Клозе
-
Удинезе
мин
16
Итурра
Мануэль Итурра
90

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Удинезе
0
Лацио
1
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:30
Лацио
1 : 3
Удинезе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:30
Лацио
1
Удинезе
3
15.07.2020 15 июля 2020 ср 22:45
Удинезе
0 : 0
Лацио
15.07.2020 15 июля 2020 ср 22:45
Удинезе
0
Лацио
0
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:00
Лацио
3 : 0
Удинезе
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:00
Лацио
3
Удинезе
0
17.04.2019 17 апр. 2019 ср 20:00
Лацио
2 : 0
Удинезе
17.04.2019 17 апр. 2019 ср 20:00
Лацио
2
Удинезе
0
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Удинезе
1 : 2
Лацио
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Удинезе
1
Лацио
2
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 19:00
Удинезе
1 : 2
Лацио
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 19:00
Удинезе
1
Лацио
2
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 20:30
Лацио
3 : 0
Удинезе
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 20:30
Лацио
3
Удинезе
0
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
Лацио
1 : 0
Удинезе
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
Лацио
1
Удинезе
0
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:45
Удинезе
0 : 3
Лацио
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 21:45
Удинезе
0
Лацио
3
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
Удинезе
0 : 0
Лацио
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
Удинезе
0
Лацио
0
17.12.2015 17 дек. 2015 чт 18:00
Лацио
2 : 1
Удинезе
17.12.2015 17 дек. 2015 чт 18:00
Лацио
2
Удинезе
1
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 19:00
Лацио
2 : 0
Удинезе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 19:00
Лацио
2
Удинезе
0
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Удинезе
0
Лацио
1
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 21:45
Лацио
0 : 1
Удинезе
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 21:45
Лацио
0
Удинезе
1
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 14:30
Удинезе
2 : 3
Лацио
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 14:30
Удинезе
2
Лацио
3
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 21:45
Лацио
2 : 1
Удинезе
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 21:45
Лацио
2
Удинезе
1
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 21:45
Удинезе
1 : 0
Лацио
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 21:45
Удинезе
1
Лацио
0
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:45
Лацио
3 : 0
Удинезе
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:45
Лацио
3
Удинезе
0
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 21:45
Удинезе
2 : 0
Лацио
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 21:45
Удинезе
2
Лацио
0

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Все о матче «Лацио» – «Зенит»: где смотреть, что почитать, о чем знать
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12 часов назад
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Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
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Где смотреть матч «Лацио» – «Бавария»
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