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Кубок Италии
Лацио VS Удинезе
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Лацио - Удинезе: 17 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Лацио
Рим
2:1
Лацио - Удинезе: 17 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Удинезе
Удине
Кубок Италии, 1/8 финала
Кубок Италии,
1/8 финала
Италия
17 дек. 2015, 18:00 МСК
17.12.2015, 18:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Запасные
11
Клозе
Мирослав Клозе
-
Удинезе
мин
16
Итурра
Мануэль Итурра
90
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Удинезе
0
Лацио
1
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:30
Лацио
1 : 3
Удинезе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:30
Лацио
1
Удинезе
3
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
Удинезе
0 : 0
Лацио
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
Удинезе
0
Лацио
0
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
Лацио
3 : 0
Удинезе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
Лацио
3
Удинезе
0
17.04.2019
17 апр. 2019
ср
20:00
Лацио
2 : 0
Удинезе
17.04.2019
17 апр. 2019
ср
20:00
Лацио
2
Удинезе
0
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Удинезе
1 : 2
Лацио
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Удинезе
1
Лацио
2
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
19:00
Удинезе
1 : 2
Лацио
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
19:00
Удинезе
1
Лацио
2
24.01.2018
24 янв. 2018
ср
20:30
Лацио
3 : 0
Удинезе
24.01.2018
24 янв. 2018
ср
20:30
Лацио
3
Удинезе
0
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
Лацио
1 : 0
Удинезе
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
Лацио
1
Удинезе
0
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:45
Удинезе
0 : 3
Лацио
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:45
Удинезе
0
Лацио
3
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Лацио
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
Удинезе
0
Лацио
0
17.12.2015
17 дек. 2015
чт
18:00
Лацио
2 : 1
Удинезе
17.12.2015
17 дек. 2015
чт
18:00
Лацио
2
Удинезе
1
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:00
Лацио
2 : 0
Удинезе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:00
Лацио
2
Удинезе
0
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Удинезе
0
Лацио
1
25.09.2014
25 сент. 2014
чт
21:45
Лацио
0 : 1
Удинезе
25.09.2014
25 сент. 2014
чт
21:45
Лацио
0
Удинезе
1
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
14:30
Удинезе
2 : 3
Лацио
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
14:30
Удинезе
2
Лацио
3
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
21:45
Лацио
2 : 1
Удинезе
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
21:45
Лацио
2
Удинезе
1
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
21:45
Удинезе
1 : 0
Лацио
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
21:45
Удинезе
1
Лацио
0
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
22:45
Лацио
3 : 0
Удинезе
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
22:45
Лацио
3
Удинезе
0
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
21:45
Удинезе
2 : 0
Лацио
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
21:45
Удинезе
2
Лацио
0
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Новости
Кошмарный матч тройки защитников «Лацио»: голевая ошибка, автогол, ранняя замена
#Лацио
24 февраля, 02:30
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
🤷🏼♂️ «Лацио» по ошибке переводил деньги за трансфер не в тот клуб. Запутался в названиях «Спортинга» и «Браги»
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14 января, 18:10
«Аталанта» разваливается. Гасперини поругался с капитаном и еще одной звездой. Возможно, они даже дрались
1
#Аталанта
14 декабря 2020, 19:29
1
Все о матче «Лацио» – «Зенит»: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Лига чемпионов
24 ноября 2020, 10:55
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Новости матча
19-летний полузащитник молодежки «Лацио» погиб в автокатастрофе
12 часов назад
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
Кокорин сыграл второй матч за «Фиорентину»: вышел на замену и получил желтую карточку
28 февраля, 19:06
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Прогноз на матч «Лацио» – «Бавария»
23 февраля, 11:14
Где смотреть матч «Лацио» – «Бавария»
23 февраля, 11:06
Правнук Муссолини перешел в «Лацио» U-19
03 февраля, 14:07