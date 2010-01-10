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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 27
1:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Флоккари 16
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
10 янв. 2010, 17:00 МСК
10.01.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Мауро Бергонци
Мауро Бергонци
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Баста
Душан Баста
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Домицци
Маурицио Домицци
14
0
Пепе
Симоне Пепе
74
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
71
0
Исла
Маурисио Исла
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
27'
27'
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Кода
Андреа Кода
0
Сикейра
Гильерме Сикейра
0
Лоди
Франческо Лоди
0
Корради
Бернардо Корради
0
Санчес
Алексис Санчес
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Фирмани
Фабио Фирмани
90
0
Баронио
Роберто Баронио
82
0
Рокки
Томмазо Рокки
61
0
Флоккари
Сержио Флоккари
16'
16'
90
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Берни
Томмазо Берни
0
Скалони
Лионель Скалони
0
Диаките
Модибо Диаките
0
Брокки
Кристиан Брокки
0
Маури
Стефано Маури
0
Макинва
Стефен Макинва
0
Индзаги
Симоне Индзаги