Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
13 марта 2010, 18:00 МСК
13.03.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
54
0
Шанли
Тунджай Шанли
54
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Пью
Дэнни Пью
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Китсон
Дэйв Китсон
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
0
Мулт
Луис Мулт
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Карью
Джон Карью
77
0
Хески
Эмил Хески
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Янг
Люк Янг
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Делф
Фабиан Делф
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо