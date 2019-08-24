Матч завершен
Сельта
Виго
Фернандес 15
1:0
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 2 тур

Примера,

2 тур

Испания
24 авг. 2019, 22:00 МСК
24.08.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Сельта
мин
-
Фернандес
Габриэль Фернандес
15'
15'
90