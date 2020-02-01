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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Солер 77
1:0
Матч завершен
Сельта
Виго
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
1 февр. 2020, 23:00 МСК
1.02.2020, 23:00 МСК
суббота
Составы
Валенсия
мин
1
Хауме
Хауме
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
43
18
Васс
Даниэль Васс
90
25
Флоренци
Алессандро Флоренци
53
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
8
Солер
Карлос Солер
77'
77'
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
85
Запасные
28
Риверо
Кристиан Риверо
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
9
Гамейро
Кевин Гамейро
19
Родриго
Родриго
23
Собрино
Рубен Собрино
Сельта
мин
13
Бланко
Рубен Бланко
90
4
Араужо
Нестор Араужо
73
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
20
Васкес
Кевин Васкес
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
12
Рафинья
Рафинья
90
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
90
8
Белтран
Фран Белтран
82
10
Аспас
Яго Аспас
90
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
78
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
2
Мальо
Уго Мальо
6
Суарес
Денис Суарес
11
Систо
Пионе Систо
14
Брадарич
Филип Брадарич
9
Смолов
Федор Смолов
22
Мина
Санти Мина