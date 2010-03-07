Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
Косово
Новая Зеландия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Губерти 29
Паццини 36
2:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Флоккари 7
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
7 марта 2010, 17:00 МСК
7.03.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Кристиан Бриги
Кристиан Бриги
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
61
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Дзаури
Лучано Дзаури
90
0
Губерти
Стефано Губерти
29'
29'
73
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Поли
Андреа Поли
90
0
Семиоли
Франко Семиоли
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
36'
36'
90
0
Поцци
Никола Поцци
69
Запасные
0
Кассано
Марио Кассано
0
Росси
Марко Росси
0
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
0
Маннини
Даниеле Маннини
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Кассано
Антонио Кассано
0
Тестарди
Эмануэле Тестарди
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Диаките
Модибо Диаките
70
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
83
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
0
Брокки
Кристиан Брокки
90
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
62
0
Флоккари
Сержио Флоккари
7'
7'
90
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Берни
Томмазо Берни
0
Скалони
Лионель Скалони
0
Бьява
Джузеппе Бьява
0
Матузалем
Матузалем
0
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
0
Маури
Стефано Маури
0
Макинва
Стефен Макинва