Матч завершен
Сампдория
Генуя
Губерти 29
Паццини 36
2:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Флоккари 7
Серия А, 27 тур

Серия А,

27 тур

Италия
7 марта 2010, 17:00 МСК
7.03.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Кристиан Бриги
Кристиан Бриги
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
61
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Дзаури
Лучано Дзаури
90
0
Губерти
Стефано Губерти
29'
29'
73
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Поли
Андреа Поли
90
0
Семиоли
Франко Семиоли
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
36'
36'
90
0
Поцци
Никола Поцци
69
Запасные
0
Кассано
Марио Кассано
0
Росси
Марко Росси
0
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
0
Маннини
Даниеле Маннини
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Кассано
Антонио Кассано
0
Тестарди
Эмануэле Тестарди
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Диаките
Модибо Диаките
70
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
83
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
0
Брокки
Кристиан Брокки
90
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
0
Рокки
Томмазо Рокки
62
0
Флоккари
Сержио Флоккари
7'
7'
90
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Берни
Томмазо Берни
0
Скалони
Лионель Скалони
0
Бьява
Джузеппе Бьява
0
Матузалем
Матузалем
0
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
0
Маури
Стефано Маури
0
Макинва
Стефен Макинва