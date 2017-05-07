Матч завершен
Лацио
Рим
Кейта 2
Иммобиле 19
Худт 36
Андерсон 38
де Врей 45
Лулич 65
Иммобиле 70
7:3
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Линетти 32
Квальярелла 72
Квальярелла 90
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
7 мая 2017, 16:00 МСК
7.05.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
3
де Врей
Стефан де Врей
45'
45'
63
2
Худт
Уэсли Худт
36'
36'
90
13
Уоллес
Уоллес
90
6
Лукаку
Джордан Лукаку
90
19
Лулич
Сенад Лулич
65'
65'
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
64
20
Билья
Лукас Билья
68
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
38'
38'
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
70'
19'
70'
19'
90
14
Кейта
Бальде Кейта
2'
2'
90
Запасные
31
Адамонис
Марюс Адамонис
55
Варгич
Иван Варгич
8
Баста
Душан Баста
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
11
Крекко
Лука Крекко
71
Тункара
Мамаду Тункара
Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
5
Додо
Додо
45
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
68
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
16
Линетти
Карол Линетти
32'
32'
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
23
Джуричич
Филип Джуричич
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
72'
90'
72'
90'
90
14
Шик
Патрик Шик
20
Запасные
12
Крапикас
Титас Крапикас
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
19
Реджини
Васко Реджини
20
Павлович
Даниэль Павлович
21
Чигарини
Лука Чигарини
22
Сала
Джакопо Сала
11
Альварес
Рикардо Альварес
18
Прат
Деннис Прат
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
9
Муриэль
Луис Муриэль
47
Будимир
Анте Будимир