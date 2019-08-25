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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:3
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 37
Корреа 56
Иммобиле 62
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
25 авг. 2019, 21:45 МСК
25.08.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Сампдория
мин
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
7
Линетти
Карол Линетти
90
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
4
Виейра
Роналду Виейра
90
15
Колли
Омар Колли
90
Запасные
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
19
Реджини
Васко Реджини
25
Феррари
Алекс Феррари
5
Хабот
Юлиан Хабот
8
Баррето
Эдгар Баррето
11
Рамирес
Гастон Рамирес
14
Янкто
Якуб Янкто
18
Торсби
Мортен Торсби
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
26
Лери
Мехди Лери
Лацио
мин
26
Раду
Штефан Раду
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
37'
62'
37', 62'
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
56'
56'
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
3
Фелипе
Луис Фелипе
90
Запасные
24
Прото
Силвио Прото
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
93
Вавро
Денис Вавро
6
Лейва
Лукас Лейва
7
Бериша
Валон Бериша
32
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
77
Марушич
Адам Марушич
20
Кайседо
Фелипе Кайседо