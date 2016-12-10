Матч завершен
Сампдория
Генуя
Шик 89
1:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Милинкович-Савич 40
Пароло 45
Серия А, 16 тур

Серия А,

16 тур

Италия
10 дек. 2016, 22:45 МСК
10.12.2016, 22:45 МСК
суббота
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
16
Линетти
Карол Линетти
77
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
13
Перейра
Педро Перейра
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
45
8
Баррето
Эдгар Баррето
56
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
90
Запасные
92
Тоццо
Андреа Тоццо
12
Крапикас
Титас Крапикас
15
Крайнц
Лука Крайнц
5
Додо
Додо
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
11
Альварес
Рикардо Альварес
18
Прат
Деннис Прат
6
Эрамо
Мирко Эрамо
23
Джуричич
Филип Джуричич
14
Шик
Патрик Шик
89'
47
Будимир
Анте Будимир
Лацио
мин
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
40'
40'
90
22
Маркетти
Федерико Маркетти
45
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
13
Уоллес
Уоллес
90
20
Билья
Лукас Билья
65
16
Пароло
Марко Пароло
45'
45'
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
87
Запасные
1
Стракоша
Томас Стракоша
55
Варгич
Иван Варгич
15
Баштуш
Баштуш
2
Худт
Уэсли Худт
23
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
6
Лукаку
Джордан Лукаку
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
14
Кейта
Бальде Кейта
7
Кишна
Рикардо Кишна