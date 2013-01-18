Матч завершен
Лион
Лион
0:0
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 21 тур

Лига 1,

21 тур

Франция
18 янв. 2013, 22:30 МСК
18.01.2013, 22:30 МСК
пятница
Составы