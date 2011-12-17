Матч завершен
Лион
Лион
2:1
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 18 тур

Лига 1,

18 тур

Франция
17 дек. 2011, 22:59 МСК
17.12.2011, 22:59 МСК
суббота
Составы